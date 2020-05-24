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Aktüel

AFAD'dan İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

AFAD, Ramazan Bayramı öncesinde İdlib'deki kamplarda yaşayan ihtiyaç sahiplerine 3 bin gıda kolisi dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 10:08:00 -
AFAD'dan İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde Suriye'nin İdlib kentindeki kamplarda yaşayan ihtiyaç sahiplerine 3 bin gıda kolisi dağıttı.

AFAD'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, gıda kolilerinin Killi köyü mevkisinde gerçekleştirilen dağıtımına ilişkin görüntülere yer verildi.

Paylaşımda, "Emanetlerinizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bu kez İdlib'deydik. Bayramın gerçek manasıyla bayram olmasına katkı verebilmek için insanımız için ülkemizde insanlık için sınırların ötesindeyiz." ifadeleri yer aldı.

 

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