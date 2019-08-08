AFAD’dan “Gönüllülük Projesi Tanıtım ve Bilinçlendirme Eğitimi” toplantısı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) Adana’da "“Gönüllülük Projesi Tanıtım ve Bilinçlendirme Eğitimi" toplantısı tamamlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) Adana’da "“Gönüllülük Projesi Tanıtım ve Bilinçlendirme Eğitimi" toplantısı tamamlandı.

Adana Valiliği toplantı salonunda Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın başkanlığında toplanan AFAD Adana yönetimi ilk gün toplantısında kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerine “Gönüllülük Projesi Tanıtım ve Bilinçlendirme Eğitimi” verdi. İkinci gün ise toplantıda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) konusunda görüşüldü.

Toplantı sonunda Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın katılanlara teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.