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Yerel AFAD'dan deprem sonrası cep telefonlarıyla iletişime dair uyarı
Yerel

AFAD'dan deprem sonrası cep telefonlarıyla iletişime dair uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), pek çok ilde hissedilen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından cep telefonlarıyla iletişime ilişkin uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 06:19:00 - 2023-02-06 06:20:21
AFAD'dan deprem sonrası cep telefonlarıyla iletişime dair uyarı

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının." bilgisi paylaşıldı.

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