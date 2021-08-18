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Gündem AFAD’a 17 milyon TL yardım toplayan KKTC Başbakanı Saner, bugün Antalya’da olacak
Gündem

AFAD’a 17 milyon TL yardım toplayan KKTC Başbakanı Saner, bugün Antalya’da olacak

Geçtiğimiz gün temaslarda bulunmak üzere Anavatan Türkiye’ye gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, İstanbul yaptığı görüşmelerin ardından Antalya’da yangından etkilenen bölgeleri ziyaret edecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 17:54:00 -
AFAD’a 17 milyon TL yardım toplayan KKTC Başbakanı Saner, bugün Antalya’da olacak

 YENİ AKİT  ANKARA  

KKTC Başbakanı Ersan Saner, İstanbul’da yaptığı görüşmelerin ardından Antalya'ya geçiyor.

Saner, Antalya Bölgesi'nde yaşanan yangın sonrası yürütülen rehabilitasyon çalışmalarını yerinde izleyecek.

Başbakan Saner, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmesi sırasında rehabilitasyon çalışmalarına katkı amacıyla KKTC olarak AFAD'a 17 Milyon TL yardım topladıklarını açıklamıştı.

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