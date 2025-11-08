  • İSTANBUL
AFAD Sudan'a iyilik gemisi gönderdi! 1500 aileye gıda desteği yapıldı
Gündem

AFAD Sudan'a iyilik gemisi gönderdi! 1500 aileye gıda desteği yapıldı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AFAD Sudan’a iyilik gemisi gönderdi! 1500 aileye gıda desteği yapıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), çatışmaların sürdüğü Sudan'da 1500 aileye gıda yardımında bulundu. Sudan'ın idari merkezi konumundaki Port Sudan'da bulunan yerinden edilmiş kamplardaki ihtiyaç sahibi 1500 aileye gıda desteği sağlandı.

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen başkanlığındaki 4 kişilik AFAD İnsani Yardım Ekibi, Hartum Büyükelçiliğinin katkılarıyla, Port Sudan'daki ihtiyaçları yerinde tespit etti ve kısa sürede yardım dağıtımı gerçekleştirdi.

Programın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Taşdelen, 2024 yılında 5 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesi taşıyan iki "iyilik gemisi" gönderdiklerini hatırlatarak, bunların, hijyen, gıda, barınma malzemesi, ilaç ve tıbbi cihazları kapsadığını anlattı.

 

Taşdelen, çatışmalar nedeniyle komşu ülke Çad'a sığınan Sudanlı mülteciler için 1000 çadır gönderdiklerini anımsatarak, oraya da 1000 gıda kolisi gönderdiklerini belirtti.

AFAD Başkan Yardımcısı, dün ve bugün yapılan programlarla Port Sudan'da Sudan'ın farklı bölgelerinden yerinden edilmiş 1500 aileye gıda desteğinde bulunduklarını dile getirdi.

 

Başkanlık ettiği AFAD İnsanı Yardım Ekibi ile yardım dağıtımı öncesinde, yerinde ihtiyaç analizi yaptıklarını ifade eden Taşdelen, yeni insani yardım planlamalarının bu analizlere ve sahadaki gelişmelere göre devam edeceğini vurguladı.

 

"Sudan halkı yanlarında olduğumuzu görmeye devam edecek"

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız ise Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir’de yaşanan gelişmelere atıfta bulunarak, "Faşir’de son 10 günden beri çok yürek burkucu gelişmeler oluyor. Bu gelişmeler, Türkiye'de başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hem tüm devlet yönetimi tarafından hem de Türk halkı tarafından çok yakından izleniyor." dedi.

Türkiye'nin Sudan krizinin başından beri hiçbir zaman yaşananların insani boyutunu ihmal etmediğini belirten Yıldız, AFAD Başkan Yardımcısı başkanlığındaki bir heyetin, müteakip dönemde yürütülecek olan insani yardım faaliyetlerine ilişkin ihtiyaçların tespiti ve Sudanlı yetkililerinin beklentilerini istişare etmek için 4 günlük bir ziyaret çerçevesinde Türkiye’den geldiğini dile getirdi.

Yıldız, "Bu vesileyle, özellikle Darfurlular olmak üzere, yerinden edilmiş insanların da bulunduğu kampları ziyaret ederek, buralarda da insani yardım faaliyetleri gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Bu ziyaretin, Türkiye'de aktif olan sivil toplum kuruluşlarının Sudan’da önümüzdeki dönemde yapacakları faaliyetler açısından da rehber niteliğinde olduğunu söyleyen Yıldız, “Sudan’daki krizin başından itibaren olduğu gibi bundan sonra da Sudan halkı yanlarında olduğumuzu görmeye devam edecek.” şeklinde konuştu.

