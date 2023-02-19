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Gündem AFAD son durumu açıkladı! Depremde can kaybı sayısı arttı
Gündem

AFAD son durumu açıkladı! Depremde can kaybı sayısı arttı

AFAD, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 41 bin 20 vatandaşımızın yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 22:41:00 - 2023-02-19 22:54:48
AFAD son durumu açıkladı! Depremde can kaybı sayısı arttı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma neden oldu. Çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı da 41 bini aştı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 41 bin 20 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." ifadelerine yer verildi.

 

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