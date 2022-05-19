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Yaşam AFAD son depremler 19 Mayıs 2022! Az önce deprem nerede oldu?
Yaşam

AFAD son depremler 19 Mayıs 2022! Az önce deprem nerede oldu?

Depremler listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tükiye’nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle her gün irili ufaklı depremler meydana gelmekte. Az önce deprem nerede oldu 22 Ocak 2022 En son deprem nerede oldu? İstanbul deprem ne zaman oldu 2022? Adana'da bu gece deprem oldu mu? Van’da deprem mi oldu? soruları internet üzerinden araştırılmakta. İşte AFAD son depremler listesi.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 14:15:00 - 2022-05-19 14:17:17
AFAD son depremler 19 Mayıs 2022! Az önce deprem nerede oldu?

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Van Bahçesaray'da saat 13.46'da yerin 6.95 km altında 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 19 Mayıs 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler yayınlandı. Akdeniz açıklarında saat 20.21'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Akdeniz açıklarında saat 20.21'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Kandilli son depremler listesi

AFAD son depremler listesi

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