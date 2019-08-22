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AFAD-SEN Genel Başkan Yardımcısı Öztürk: “Memurlar oyalanmamalıdır”

AFAD Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, iş kollarında buçuklu zamlardan çok daha fazla sorunlar olduğunu belirterek, "Memurlar oyalanmamalıdır” dedi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 23:44
AFAD-SEN Genel Başkan Yardımcısı Öztürk: “Memurlar oyalanmamalıdır”

AFAD Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, iş kollarında buçuklu zamlardan çok daha fazla sorunlar olduğunu belirterek, "Memurlar oyalanmamalıdır” dedi.


AFAD-SEN Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, yaptığı açıklamada masada sürecin sonlanmasına çok az bir zaman kalmışken artık yüzdelik zamlardan çok iş kolu bazında daha önce toplu sözleşme taleplerinde gündeme getirdikleri konuların masaya getirilerek çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti. Öztürk, “AFAD tazminatının ödenmesi, atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin çıkarılması ve uygulanması, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli bir takvim dâhilinde yapılması, enformasyon memurlarının teknik hizmetler sınıfına alınması, AFAD çalışanlarına ek gösterge verilmesi, grup başkanlarının unvan tanımlaması, kariyer uzman mühendis olabilme hakkı tanınması, başkanlıkça gönderilen görüş yazılarının başkanlık sitesinden yayınlanması, arama kurtarma ekip amirliklerinin teknik şef statüsünde oluşturulması, arama kurtarma teknisyenlerinde ara yönetici kadrolarının oluşturulması, arama kurtarma teknisyenleri ile ilgili 50 yaş ile ilgili tamamlayıcı mevzuat düzenlemesi, AFAD çalışanlarının yapmış olduğu fazla çalışmaların ücretlendirilmesi önündeki kısıtlamaların kaldırılarak yeniden düzenlenmesi, AFAD çalışanlarına yıpranma gün sayısının çıkarılması (fiili hizmet süresi zammı 5 yıla 1 yıl) gerekir. Sendika olarak buçuklu zamlarla zaman geçirilmemeli, memurlar oyalanmamalıdır. Sendika olarak yetkili sendikaya çağrımızdır. AFAD-SEN olarak hazırız. Bugün grev kararı, iş bırakma eylemi kararı ve açlık grevi kararı alın, sonuna kadar destekleyelim sizleri. Bir kere olsun memurun, bizlerin yanında olun ve biz de bu kararınızın sonuna kadar yanında olalım. Sürecin takipçisiyiz. Ama umutlu muyuz? Değiliz. Grevsiz ve tüm kesimlerin temsil edilmediği bir masada oldu bitti ile maalesef bu süreç olumlu şekilde sonuçlandırılamaz. O yüzden iş başa düştü. Memur-Sen, hükümetle girdiği zam pazarlığında üyelerinin güvenini yitirerek masada kalmıştır. Memur-Sen’in hükümetten istediği zam oranlarını zaten biliyorsunuz. Ayrıca hükümetin verdiği teklifi şüphesiz biliyorsunuz. Malum 3,5. ‘Biz hükümetin sendikasıyız, biz yetkili sendikayız’ deyip yıllarca üye kaydı yaptılar. Yaptınız da ne oldu. Artık memur arkadaşlar uyandı, bugün sayısız üye sendikadan ayrıldı ve ayrılmaya devam etmektedir. Hakkımızı yediniz ve yedirdiniz. Sonuç ortada. ‘Makul taleplerimize malul teklifler istemiyoruz’ dediniz, hükümet sizi kaale bile almadı. Çünkü sizin renginiz belli, adınız belli sarı sendika. Memur-Sen’e çağrımızdır. Artık siyaseti kullanarak üye kaydı yapmaktan vazgeçin. Belli ki siz bu işi yapamıyorsunuz, bırakın yapanlar gelsin” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 23:44
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