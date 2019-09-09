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Afad-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk’ten 2019-2020 eğitim-öğretim yılı mesajı

Afad-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle yayımladığı mesajında öğretmen ve öğrencilere sağlıklı ve başarılı bir yıl olmasını temenninde bulundu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:37
Afad-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk’ten 2019-2020 eğitim-öğretim yılı mesajı

Afad-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle yayımladığı mesajında öğretmen ve öğrencilere sağlıklı ve başarılı bir yıl olmasını temenninde bulundu.


Afad-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, bu yılda 9 Eylül’de başlayan yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, öğrencilere, velilere ve öğretmenlere önemli işler düştüğünü belirti. Öztürk mesajında, “İlk olarak gençlere büyük işler düştüğünü gençler bizim geleceğimiz geleceğin mutlu, kalkınmış ve huzurlu Türkiye’si, sizlerin ellerindedir. Üzerinize aldığınız bu yüce sorumluluğun bilinciyle hareket edip derslerinize daha çok çalışarak Büyük Türkiye idealini gerçekleştireceğinize inanıyorum” dedi.


Mesajında veliler ve öğretmenlere de seslenen Afad-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, “Okuyan, kendini sürekli yenileyen, konuşan, ezbercilikten uzak bireyler yetiştirmek için en önemli görev değerli öğretmenlerimize düşmektedir. Onların, her zaman olduğu gibi eğitmeye, öğretmeye, örnek olmaya ve başarmaya devam edeceğine inancındayım. Bu başarıya ulaşmak ve korumak ise okul idaresi ve velilerimizin işbirliği ile mümkün olacaktır. 2019-2020 eğitim-öğretim öğrencilerimize öğretmenlerimize, eğitim yöneticilerimize, çalışanlarına ve velilerimize hayırlı olmasını diler, başarılarla dolu bir eğitim-öğretim yılı olmasını temenni ederim” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:37
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