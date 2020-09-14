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Aktüel AFAD: Polatlı'da dağıtılan çadırlar geri alınmayacak
Aktüel

AFAD: Polatlı'da dağıtılan çadırlar geri alınmayacak

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bölgedeki vatandaşlarımıza, bugüne kadar 185 çadır, 50 yatak ve 735 battaniye teslim edilmiştir. Dağıtılan çadırların açıklamamızın ekinde sunulan tutanakta görüleceği üzere geri alınması söz konusu değildir." denildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 17:24:00 -
AFAD: Polatlı'da dağıtılan çadırlar geri alınmayacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'nın Polatlı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerine dağıtılan çadırların geri alınacağı haberinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer'in Polatlı'da mevsimlik tarım işçileriyle ilgili basına açıklama yapması sonrasında açıklama yapılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, ilçede dağıtılan çadırların geri alınacağı haberinin doğru olmadığı ve bölgedeki mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaçlarının AFAD koordinatörlüğünde karşılandığı vurgulandı.

Hasar tespit çalışmalarının yapıldığı ifade edilen açıklamada, Polatlı'da 15 yerleşim yerinde hasar görenlerin ihtiyaçlarının belirlendiği ve karşılandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar belirtildi:

"Şiddetli rüzgârda çadırları ve eşyaları zarar gören mevsimlik tarım işçilerine barınma ve beslenme hizmetleri verilmektedir. Bölgede şu ana kadar 185 çadır, 50 yatak ve 735 battaniye vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. Açıklamamıza ekli tutanak, dağıtılan çadırları geri almak mümkün değil. AFAD, vatandaşlarımızın ihtiyaçları ortadan kalkıncaya kadar çalışmalarına devam edecek. "

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