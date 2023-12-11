AFAD, o bölge için çığ uyarısı yaptı!
Afet ve Acil Durum (AFAD) Van İl Müdürlüğü Van'ın Bahçesaray ilçesi için çığ uyarısı yaptı.
Afet ve Acil Durum (AFAD) Van İl Müdürlüğü Van'ın Bahçesaray ilçesi için çığ uyarısı yaptı.
Bahçesaray Kaymakamlığı'nın sosyal medya X hesabından yapılan paylaşımda, ilçenin çığ haritasının çıkarıldığı belirtildi.
Paylaşımda, "AFAD'ın hazırladığı çığ patikası ile birçok bölgede çığ tehlikesinin bulunduğu ilçemizde, vatandaşlarımızın haritadaki ve diğer muhtemel bölgelerdeki risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Aktüel
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