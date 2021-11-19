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Aktüel AFAD gönüllülerinin zorlu eğitimi
Aktüel

AFAD gönüllülerinin zorlu eğitimi

Kars’ta, Afet ve Acil Durum Yönetiminin (AFAD) “Gönüllülük Sistemi’ne” katılan 1403 gönüllü, olası afetlerde hayat kurtarmak için zorlu eğitimler alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 15:34:00 -
AFAD gönüllülerinin zorlu eğitimi

“Deprem”, “arama kurtarma”, “ilk yardım” ve “kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler” gibi konularda gruplar halinde eğitim verilen gönüllüler, şimdilerde Borluk Vadisi’nde dağcılık ve tırmanış konusunda tecrübe kazanıyor. Bazı senaryolar üzerinde çalışma yapan gönüllüler, 20 metre yükseklikteki kayalıktan AFAD eğitmenleri eşliğinde halatla iniş yaptı. Eğitimlerde gönüllülere, kayalıklardan kuyulara, binalardan yangın yerlerine kadar her türlü mahsur kalma olaylarına müdahale yöntemleri öğretiliyor.

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