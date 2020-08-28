AFAD: Giresun'da kapanan 113 köy yolu ulaşıma açıldı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Giresun'da sel, su baskınları ve heyelanlar sonrası yürütülen çalışmalar sonucunda kapanan 113 köy yolunun ulaşıma açıldığını, 70 köy ve 8 mahallenin tümüne elektrik verilmeye başlandığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Giresun'da 22 Ağustos'ta başlayan aşırı yağışlar nedeniyle merkez, Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde sel, su baskını ve heyelanların meydana geldiği, yaşanan olaylarda 5 vatandaş yaşamını yitirirken 3 jandarma personelinin de şehit olduğu anımsatıldı.

Açıklamaya göre, bölgede, afet yönetiminin aşamaları AFAD koordinasyonunda çalıştırılarak kayıplara ulaşılması ve hayatın normale döndürülmesi için gayretler sürüyor. Olaylardan etkilenen vatandaşların beslenme, barınma ve psikososyal destek ihtiyaçları da karşılanıyor.



Ekiplerin çalışmaları neticesinde, şimdiye kadar mahsur kalan 172 vatandaş kurtarıldı. Arama çalışmaları kayıp 7 kişiden 1'i için Espiye Kaşdibi mevkisinde, 3'ü için Doğankent-Tirebolu yolunun 12. kilometresinde, 1'i için Dereli'de, 2'si için Çaldağ'da devam ediyor.

Kayıplara ulaşılması için AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma, Sahil Güvenlik ve sivil toplum kuruluşlarının ekipleri de önemli çaba gösteriyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında toplam 487 personel görev alıyor.



Jandarma, müdahale ve iyileştirme çalışmalarına JÖH, JÖAH, JAK, JİKU, UGT, SAT Timi gibi birliklerinden toplam 917 kişi, 1 helikopter ve 7 kadavra köpeği ile katılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ise 2 helikopter, 2 gemi ve 2 dalış timinden toplam 35 personelle çalışmalara katkı sağlıyor. Çalışmalara 38 kurum ve kuruluştan toplam 3 bin 101 personel katılıyor.

- Köy ve mahallelerin tümüne elektrik verildi

Şiddetli yağışlar sonrası 70 köy ve 8 mahallede elektrik kesilirken ekiplerin çalışmaları sonucu köylerin ve mahallelerin tümüne elektrik verilmeye başlandı.

Bölgede kapanan 118 köy yolundan 113'ü yapılan çalışmalar neticesinde ulaşıma açıldı. Kalan 5 köy yolunu açma çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi. Ayrıca ulaşıma tamamen kapanan Karayollarına bağlı tüm yollar da tekrar ulaşıma açıldı.

- 21 iletişim santrali yeniden hizmete alındı

İl genelinde iletişimin kesildiği 22 telekomünikasyon santralinden 21'i yeniden hizmete alındı.



Yağlıdere, Doğankent, Güce, Üçtepe ve Dereli'de su verilmeye başlandı. Dün itibarıyla su verilmeyen bir yer kalmadı.

Açıklamada, şu anda gözetim altında yatılı tedavi gören afetzedenin bulunmadığı, Dereli ve Doğankent'e Sağlık Bakanlığı UMKE tarafından 2 sahra sağlık çadırının faaliyete geçirildiği anımsatıldı.

- 42 bin 800 öğün sıcak yemek dağıtıldı

Açıklamaya göre, Türk Kızılayın çalışmalarıyla 42 bin 800 öğün-kap sıcak yemek ve 23 bin 761 paketli su dağıtıldı.

Ekiplerin saha ziyaretlerini sürdürdüğü psikososyal destek çalışmalarında bugüne kadar toplam, 432 aile ile 1324 görüşme yapıldı. Dereli, Doğankent, Espiye, Güce, Tirebolu ve Çaldağ'da çalışmalara devam edilirken Yağlıdere ilçesinde ziyaret edilmeyen aile kalmadı. Çalışmalar için 2 adet mobil sosyal hizmet aracı görevlendirildi.

Afetten zarar gören 638 hane için 2 milyon 500 bin lira kaynak planlaması yapıldı. 282 haneye, 906 bin lira yardımda bulunuldu.

Öte yandan, 55 AFAD gönüllüsü tarafından Dereli ilçe merkezinde, 17 dükkan temizliği, 1 dükkan tahliyesi, 1 fındık harmanı temizliği ve farklı bölgelerde temizlik işleri yapıldı. Esnafa şarj bataryası, halka ve askerlere maske dağıtımı gerçekleştirilirken ihtiyacı olan vatandaşlara temizlik malzemesi ve gıda malzemesi götürüldü. Ayrıca sokak hayvanları da beslendi.

