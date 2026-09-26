AFAD gece arama-kurtarma için 20 birliğe aydınlatma dronu aldı, eğitim Erzurum'da

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afet bölgelerinde gece yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 20 birliğe aydınlatma dronu aldı. Dronların kullanımı için Erzurum AFAD Müdürlüğü'nde eğitim düzenlendi.

Eğitime AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, Arama, Kurtarma Birlik Müdürü Fatih Kaçdı ve arama-kurtarma ekipleri katıldı. AFAD kampüsündeki eğitim amaçlı enkaz alanında yapılan uygulamada ekiplere, aydınlatma dronunun enkaz bölgesinin gece kesintisiz aydınlatılmasında kullanımı anlatıldı.

Eğitimin ardından açıklama yapan Ergin, AFAD'ın hava operasyon kabiliyetini her geçen gün artırdığını dile getirdi.

"AFAD Başkanlığı olarak hava operasyon kabiliyetimizi her geçen gün yükselterek devam ediyoruz. 20 birliğimize aydınlatma dronlarını aldık, eğitim programları devam ediyor. Belli bir jeneratör kapasitesi sebebiyle kullandığımız dronların havada kalma süresi sınırlı. Bu aydınlatma dronları sayesinde bundan sonra enerji kesintisine sebep olacak bir durumu ortadan kaldırmış oluyoruz" dedi.

Ergin, eğitimin yapıldığı ortamda kesintisiz aydınlatma sisteminin kullanıldığını, dron havada çalışırken enkazdaki ekiplerin teknik kullanımı öğrendiğini aktardı. Sistemlerin bundan sonra 20 birlikteki birlik müdürleri ile il müdürlerinin koordinasyonunda AFAD Başkanlığına kazandırılmış olacağını söyledi.

81 ile 198 dron gönderildi, 600 personel dron ehliyeti aldı

Hava operasyon kapasitesinin artırılması kapsamında 81 ile 198 dron gönderildiğini belirten Ergin, 600 personele dron ehliyeti verildiğini, 100 personelin eğitimlerinin ise devam ettiğini anlattı.

3 İHA'nın yanı sıra faydalı yük taşıyabilen 1 dron da aldıklarını kaydeden Ergin, yapay zeka destekli yerli yazılımların operasyonlarda kullanılmaya başlandığını belirtti. Ergin, "Çok uzun zamanlı arazi aramalarında, dağ bölgelerindeki kayıp aramalarında, kayıp vatandaşlarımızın aramalarında yapay zekayla bunu bütünleştirip entegre ettik. Bu sayede insan uzvu olma ihtimali olan bir veriyi, oradaki bölgesel lokasyonuyla birlikte bize atıyor" dedi.

Yapay zeka koordinat gönderiyor, bu yıl 44 kişi sağ bulundu

Yapay zeka destekli sistemin, dronlardan alınan görüntüleri analiz ederek ekiplerin belirlenen koordinatlara yönlendirilmesini sağladığını belirten Ergin, sistemin çalışma mantığını şöyle aktardı:

"Bütün arazinin taranmasına gerek bırakmadan aldığı görüntünün yüzde 50, yüzde 65, yüzde 70 insan olma özelliği olması halinde bölgenin koordinatını ekiplerimize gönderiyor. Yapay zeka destekli yazılımlarla birlikte dronlardan aldığımız görüntüyle de binlerce metrekare alanı aramak yerine operasyonlarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu yıl bu operasyon sayesinde 44 vatandaşımızı sağ olarak bulduk."

2 bin 931 kadroyla teknisyen ve tekniker sayısı 5 bin 700'e çıkarıldı

Ergin, teknik imkanların yanı sıra AFAD'ın insan kaynağının da genişletildiğini, arama-kurtarma teknisyeni kadrosunun artırıldığını söyledi.

"Operasyon kabiliyetimizi yükseltmek adına insan kaynağımız da genişledi. 2 bin 931 yeni verilen kadroyla arama kurtarma teknisyen ve tekniker sayımızı 5 bin 700'e çıkardık. Yeni aldığımız 250 adet arama kurtarma aracını envanterimize katarak kapasitemizi yükselttik" dedi.