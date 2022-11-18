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Gündem AFAD duyurdu! Muğla beşik gibi sallandı
Gündem

AFAD duyurdu! Muğla beşik gibi sallandı

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 09:17:00 -

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre saat 07.26 sularında merkez üstü Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Deprem Muğla'nın Ula ilçesinde ve diğer ilçelerde hissedilirken Muğla AFAD Müdürlüğü tarafından alınan bilgiye göre depremle ilgili herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

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