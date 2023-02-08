AFAD duyurdu: Kayseri'de deprem!
AFAD, Kayseri’nin İncesu ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Türkiye'nin gözü kulağı Kahramanmaraş ve depremden etkilenen 10 ildeyken, AFAD Kayseri'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Verilere göre Kayseri’nin İncesu ilçesinde saat 23.07’de yerin 7 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Paniğe yol açtı!
Deprem vatandaşlar tarafından hissedilirken, paniğe yol açtı. Depremde, herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmedi.