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Gündem AFAD duyurdu: Kayseri'de deprem!
Gündem

AFAD duyurdu: Kayseri'de deprem!

AFAD, Kayseri’nin İncesu ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 23:53:00 -
AFAD duyurdu: Kayseri'de deprem!

Türkiye'nin gözü kulağı Kahramanmaraş ve depremden etkilenen 10 ildeyken, AFAD Kayseri'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Verilere göre Kayseri’nin İncesu ilçesinde saat 23.07’de yerin 7 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Paniğe yol açtı!

Deprem vatandaşlar tarafından hissedilirken, paniğe yol açtı. Depremde, herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmedi.

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