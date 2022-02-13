AFAD duyurdu! Ermenistan'da deprem
Son dakika haberine göre; Ermenistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre; Ermenistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 21:25'te yaşanan depremin derinliği, 5.61 km olarak ölçüldü.
AFAD'dan depremle ilgili gelen açıklamada ise, “Ermenistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars'ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.” ifadeleri kullaıldı.