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Dünya AFAD duyurdu! Ermenistan'da deprem
Dünya

AFAD duyurdu! Ermenistan'da deprem

Son dakika haberine göre; Ermenistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 21:43:00 - 2022-02-13 21:55:01
AFAD duyurdu! Ermenistan'da deprem

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre; Ermenistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 21:25'te yaşanan depremin derinliği, 5.61 km olarak ölçüldü.

AFAD'dan depremle ilgili gelen açıklamada ise, “Ermenistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars'ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.” ifadeleri kullaıldı.

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