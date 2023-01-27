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Yerel AFAD duyurdu! Bingöl'de deprem
Yerel

AFAD duyurdu! Bingöl'de deprem

AFAD, merkez üssü Bingöl'ün Yedisu ilçesi olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 16:31:00 -
AFAD duyurdu! Bingöl'de deprem

Merkez üssü Bingöl'ün Yedisu ilçesi olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 15.32'de merkez üssü Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Olumsuz ihbar alınmadı

 

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

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