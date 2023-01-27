AFAD duyurdu! Bingöl'de deprem
AFAD, merkez üssü Bingöl'ün Yedisu ilçesi olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Merkez üssü Bingöl'ün Yedisu ilçesi olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 15.32'de merkez üssü Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Olumsuz ihbar alınmadı
Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.