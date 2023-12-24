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Gündem AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Gündem

AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2023-12-24 19:55:00 -
AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD'ın verilerine göre; Akdeniz'de saat 19.06'da yerin 7.07 kilometre altında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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