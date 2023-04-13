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Yerel AFAD duyurdu! Adıyaman'da deprem
Yerel

AFAD duyurdu! Adıyaman'da deprem

Yeniakit Publisher
2023-04-13 16:51:00 - 2023-04-13 16:58:36
AFAD duyurdu! Adıyaman'da deprem

AFAD, merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Adıyaman'da saat 16.26'da, 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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