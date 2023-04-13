AFAD duyurdu! Adıyaman'da deprem
AFAD, merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Adıyaman'da saat 16.26'da, 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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