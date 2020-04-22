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Aktüel

AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan kan bağışına destek

2020-04-22 17:09:09 -
AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan kan bağışına destek

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kan bağışı çağrısı üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu ve AFAD görevlileri kan bağışına destek verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın ramazandan önce din görevlileri ve vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etmesi kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı kurum binasının bahçesindeki Kızılay Kan Toplama Merkezine ait kan bağışı tırına gelen Güllüoğlu ve AFAD görevlileri, burada form doldurarak bağışta bulundu.

Kan bağışı sırasında Güllüoğlu'na Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan eşlik etti.

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