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Ekonomi AFAD 29 ilde uzman yardımcısı alıyor
Ekonomi

AFAD 29 ilde uzman yardımcısı alıyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) il afet ve acil durum uzman yardımcısı alımı için sınav düzenleyecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 14:03:00 -
AFAD 29 ilde uzman yardımcısı alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; AFADtaşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde giriş (sözlü) sınavı ile genel idare hizmetleri sınıfına dahil 29 (yirmi dokuz) adet kadroya İl Afet ve Acil Durum Uzman Yardımcısı alımı yapılacak.

Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2023 saat 10:00 - 13 Şubat 2023 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebilecektir.

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