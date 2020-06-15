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Yerel

AFAD: "180 artçı deprem meydana geldi, 22 vatandaşımız taburcu edildi"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:42:23 -
AFAD: "180 artçı deprem meydana geldi, 22 vatandaşımız taburcu edildi"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında 3’ü 4’den büyük 180 artçının yaşandığını bildirdi. Deprem nedeniyle Bingöl ve Erzurum’da yaralanan 26 kişiden 22’sinin taburcu edildiği, 4’ünün ise tedavisinin sürdüğü aktarıldı.


AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada,14.06.2020 tarihi saat 17.24’te Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğünde bir deprem


meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrası 3’ü 4 üzeri olmak üzere 180 artçı deprem meydana gelmiştir.15.06.2020 tarihi saat 09.51’de Karlıova ilçesinde 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, deprem ayrıca Erzincan, Erzurum ve Tunceli illerinde de hissedilmiştir. Son meydana gelen deprem sonrası saha tarama çalışmaları devam etmekte olup şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre deprem nedeniyle 1 güvenlik korucumuz şehit olmuştur. Depremden etkilenen ve tedavisi tamamlanan 3’ü Erzurum ilinden olmak üzere toplam 22 vatandaşımız taburcu edilmiştir. 4 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir"denildi.

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