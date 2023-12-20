Af yok! Hız ihlalini yapan binlerce sürücüye işlem yapıldı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü, 1-19 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği hız denetimlerinde binlerce sürücüye ceza-i işlem uyguladı.

Trafik kazalarının önüne geçmek ve hız ihlallerini azaltmak amacıyla 1-19 Aralık 2023 tarihleri arasında il genelinde geniş kapsamlı hız denetimleri yapıldı.

Yapılan denetimlerde yasal hız sınırlarını aşan ve diğer trafik kurallarını ihlal eden 3 bin 536 araç sürücüsüne ceza-i işlem uygulanırken, 127 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Sürücülerimize öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları hususu hatırlatılır, bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. (İLKHA)