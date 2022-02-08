  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Af yok! Ankara'da 1290 araç trafikten men edildi!
Yerel

Af yok! Ankara'da 1290 araç trafikten men edildi!

​İl Emniyet Müdürlüğü, kentte düzenlenen denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülerden 1290 kişinin aracı trafikten men edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 12:08:00 -
Af yok! Ankara'da 1290 araç trafikten men edildi!

Ankara polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri 31 Ocak - 6 Şubat 2022 tarihleri arasında ili genelinde denetim yapıldığı bildirildi.

Yapılan denetimlerde toplamında 11 bin 741 trafik idari para cezası verildiği bildirildi. Ayrıca trafik kurallarını ihlal eden sürücülerden bin 290 kişinin aracı trafikten men edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay