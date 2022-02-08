Af yok! Ankara'da 1290 araç trafikten men edildi!
İl Emniyet Müdürlüğü, kentte düzenlenen denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülerden 1290 kişinin aracı trafikten men edildi.
Ankara polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri 31 Ocak - 6 Şubat 2022 tarihleri arasında ili genelinde denetim yapıldığı bildirildi.
Yapılan denetimlerde toplamında 11 bin 741 trafik idari para cezası verildiği bildirildi. Ayrıca trafik kurallarını ihlal eden sürücülerden bin 290 kişinin aracı trafikten men edildi.