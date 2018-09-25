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‘Af teklifi yasalaşırsa: Emrah Serbes ve Alaattin Çakıcı tahliye olacak’

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne MHP tarafından sunulan ‘Af Teklifi’nin detayları da netleşmeye başladı. Teklife göre 162 bin 989 mahkum tahliye edilecek. Teklife göre Emrah Serbes ve Alaattin Çakıcı tahliye olabilir.

25 Eylül 2018 Salı 09:44
‘Af teklifi yasalaşırsa: Emrah Serbes ve Alaattin Çakıcı tahliye olacak’

Ceza indirimlerinden alkollü kullandığı aracıyla üç kişilik ailenin içinde bulunduğu araca çarparak ölümlerine neden olan yazar Emrah Serbes de faydalanacak.

‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan aldığı 13 yıl 4 ay hapis cezasının infaz yasasına göre üçte ikisini (8 yıl) cezaevinde geçirmesi beklenen Emrah Serbes 1yıldır cezaevinde.

Serbes, 7 yıl sonra cezaevinden çıkacaktı. Ancak teklif yasalaşırsa Serbes'in 7 yıllık cezasından 5 yıl indirime gidilecek. Cezası 2 yıla düşecek olan Serbes, yine aynı kanun teklifindeki "mahkumlar cezasının son 1 yılını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçirir" hükmü nedeniyle 1 yıl daha cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilecek.

Yine kanun teklifi ile uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca da cezaevine girmekten kurtulacak. Aynı davada 6 yıl 3 ay hapse çarptırılan şarkıcı Cenk Eren de infaz yasasına göre cezasının yatarı 4 yıl 2 ay olduğu için bu teklifin kabul edilmesi halinde cezaevine girmeyecek. Teklifte cezasından indirim alabilecek suçlular kapsamında uyuşturucu ticaretiyle uğraşan 50 bin 386 bulunuyor. MHP, indirimden yararlanacakların çocuk yaştaki ‘torbacı' denilen kişiler olduğunu ve onların sorunlarına dikkat çekmek için teklife dahil edildiğini savunuyor.

ÇAKICI TAHLİYE OLACAK

Uzun süredir cezaevinde tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı'nın da teklifin yasalaşması halinde yattığı süre göz önüne alındığında cezaevinden çıkması bekleniyor. Kasten adam öldürme ya da cinayete azmettirme suçu bulunmayan Çakıcı, 3 farklı tehdit suçundan toplamda 57 ay hapse çarptırıldı. Teklifi meclise sunan MHP'li Yıldız bu kanun teklifin Alaattin Çakıcı'yı nasıl etkileyeceği şeklindeki soruya ise, ‘magazinleştirmeyelim' tepkisini gösterdi. Yıldız, "Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz için kanun çıkmaz. Teklif kapsamında ise elbette bunlar da yararlanır" dedi.

 

Kaynak: Vatan Gazetesi

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 09:44
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YORUM YAZ

  • Erdem Erdem 1 sa önce
    dolandırıcılar sahte kimlikle aracımı kiralayıp sattı şu an 200 bin lira zararım var ve bu dolandırıcı fyaren adında biri vebu suçlardan aranan şahıs benden sonra bildiğimiz tarsusta ve antalyadan başka vatandaşlarada zarar vermiş akkder derneğimize ait whatsapp grubumuz var bunuda oradan öğrendik.benim zararımıbu şerefsiz dolandırıcılarıkim affederse o ödesin
  • MEMLEKETİMMEMLEKETİM1 sa önce
    İNSAN ÖLDÜREN KATİLLERE UYUŞTURUCU SATANLARA MAFYA BABALARINA TECAVÜZCÜLERE PKK LILARAAF ÇIKMAMALI.İDAM
  • sözde kabadayı için affa hayırsözde kabadayı için affa hayır1 sa önce
    Cumhurbaşakanını üstü kapalı tehdit edecek kadar vatan millet olgusundan uzak, sözde kabadayı(polis müdürü emniyette el bombası verip eğitim yaptırıyorduk elleri titredi adamları yanında rezil olmasın diye adamalarını dışarı aldık demişti) savcıları hakimleri tehdit eden suç makinesi bir adam için af olmaz olsun.mhp kişisel suçları afedelim devlete karşı işlenenler kalsın diyor.oysa buna hakkın yok.kişi hakkından vazgeçmeli.çakıcı için affa hayırrr
Bugünkü Akit

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