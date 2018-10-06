Af sosyolojik dengeleri bozar

MHP’nin af tasarısının yankıları sürüyor... Suçu bir yaşam biçimi haline getirmiş şehir eşkıyalarının, cezalarını çekmeden tahliye edilecek olmaları hoşnutsuzluk oluşturuyor. Alkollü araba kullanırken 3 kişilik bir aileyi yok eden Emrah Serbes’in, tabancalarından çıkan kurşunla; 9 yaşındaki Ali’yi, 11 yaşındaki Güray’ı, 16 yaşındaki Beyza’yı hayattan koparan magandaların serbest kalma ihtimali tepki çekiyor. Uzmanlar ise, affın sosyolojik dengeyi bozacağı uyarısında bulunuyor.

MHP tarafından meclis gündemine getirilen af tasarısı tartışılmaya devam ediyor. Torbacıların, gaspçıların, magandaların, şehir eşkıyalarının, alkollü araba kullanırken ölümlü kazalara sebebiyet verenlerin, çıkacak bir afla serbest kalacak olması maşeri vicdanı yaralıyor. Milletin alın teriyle kazandığı üç kuruşunu çalan hırsızların ve nice yuvaların ortasına ateş düşüren eli kanlı katillerin tahliye edilecek olmalarının önünün açılması tepki çekiyor. Konu ile ilgili Akit’e konuşan sosyologlar, psikoterapistler ve STK temsilcileri; muhtemel bir affın insan hakları ihlali anlamına geleceğini belirterek, sosyolojik dengenin bozulacağı ve suçun mağduru olmuş bireylerin psikolojisinin olumsuz yönde etkileneceği uyarısında bulunuyor.

Sosyolojik denge alt üst olur

Sosyolog Burak Çileli; çıkacak bir affın sosyolojik dengeyi bozabileceğini kaydederek, “Ceza kurumunun amaçlarından biri caydırıcılık ilkesidir. Çıkarılan afların, sonraki suçlara teşvikten ve yeni suçlulara cüret vermekten başka bir işe yaramadığı daha önce de görüldü. Neticede, yapanın yaptığı yanına kâr kalıyor ve olan yine mağdur vatandaşa oluyor” ifadelerini kullandı. Sosyal dengenin önemli olduğunu belirten Çileli, “Sosyal denge, sırasında bireysel rahatlıktan feragat etme pahasına korunması gereken en önemli olgudur. Mahkumun ıslahı önemlidir” şeklinde konuştu.

Mağdurun psikolojisi bozulur

Psikoterapist Adnan Kalkanda, muhtemel bir affın, suçun mağduru olmuş bireyler üzerinde olumsuz etkiye sebebiyet vereceğine işaret ederek, “Son zamanlarda sıkça dillendirilen af konusu iyice irdelenmeden adalet endeksli temellendirilmezse, toplum vicdanında ciddi yaralara sebebiyet verebilir. Mağdur açısından düşünüldüğü zaman ise vatandaşın devlete olan ‘adaleti temin etme’ bakış açısını olumsuz etkileyebilir” dedi. Affın toplumsal bir kargaşaya sebebiyet verebileceği uyarısında da bulunan Kalkan, “Affın çıkması suçların artmasına, toplumsal kargaşaya da sebep olabilir. Ve yine mağdurların devlete olan güvenini zedeleyerek ‘kendi eliyle cezalandırma’ psikolojisine girmesine de sebep olabilir” ifadelerini kullandı.

İnsan hakkı ihlalidir!

İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı Ali Akbaş, “Af çıktığında, suçun mağduru olmuş bir bireyin hakları çiğnenmiş olacaktır. Bu durum zaten başlı başına bir insan hakkı ihlalidir” şeklinde konuştu. Devletin kişiye ait suçları affedemeyeceğini belirten Akbaş, “Hangi anne baba, evladını kendisinden koparmış bir magandayı affeder? Hangi aile, alkollü bir şekilde araç kullanırken, evladını koparmış birini affeder? Emeğini hırsızlara kaptıran hangi aile hırsızı affeder? Şehir eşkıyalarının darbına uğramış hani kimse darpçısını affeder? Kimse affetmez. Dolayısıyla af çıkarsa mağdur olmuş insanların hakkı yenmiş olur” şeklinde konuştu.