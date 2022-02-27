Af duası nedir? Tövbe duası nasıl edilir? Peygamberimiz nasıl tövbe duası yapmıştır?

Bu gece Ümmeti Muhammed Miraç Kandilini idrak edecek. Miraç, ke­lime olarak “yukarı çıkmak, yüksel­mek” anlamına gelir. Peygambe­rimiz s.a.v.’in semalara yükselerek Cenab-ı Hakk’ın huzuruna kabul edildiği geceye “Miraç Gecesi” denilir. Efendimiz s.a.v. Miraç’tan döner­ken ümmeti için üç büyük hediye getirmiştir:

Günde beş vakit namaz. Bakara suresinin son iki ayeti. Ümmetinden Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayanların, azap görse dahi eninde sonunda cennete gireceği müjdesi. Böyle mukaddes zamanlar mümin­ler için bir ganimettir. Miraç kandi­lini Allah Tealâ’nın mağfiretine ulaşmak için fırsat bilmeli, gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla ihya etmeye çalışmalıdır. Peki istiğfar duası yani tövbe duası nasıl okunur? İşte istiğfar duasının okunuşu ve anlamı…

Tövbe kemalât yolunun başlangıcıdır. Günahlaratövbe etmeden Allah’ın rahmeti, yardımı olmaz. Rasulullah s. a. v. Efendimiz bile“ Ben günde yetmiş (bazıhadislerde yüz) defa tövbe ederim. ” buyurarak Allah’ın huzurunda tövbe ettiğini ümmetine duyurmuştur. “ İsmet” sıfatına sahip, yani ilahi yardımla günah işlemekten uzak olan Efendimiz tövbe istiğfar ederken ümmetinin bundan geri durması mümkün değildir. Allah yolunda olmak isteyen bir mümin önce tövbesini ikmal eder.İşlemiş olduğu günahlar için afdileyip, tekrar işlememeye azmeder. Nefsini günahlardan kurtarır. Sonra yapmakla görevli olduğu vazifelere yapışır. Salih ameller işler ve ilahi rızayı kazanmaya çalışır.

En büyük tövbe duası

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm.”

“Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.”

Hadis-i şerifte, “Her namazdan sonra, üç kere “Estağfîrullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh” okuyanın bütün günahları affolur” buyuruldu. Anlamı ise “Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim.” demektir.

İstiğfârlardan meşhûr olanı, Peygamberimizin bildirdiği, “Estagfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanirrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbiğfir lî” istigfarıdır.

Tövbe edenler nelere dikkat etmeli

Günahtan tövbe eden şunlara dikkat etmelidir:

1 - İşlediği günahı tamamen terk etmelidir.

2 - İşlediği günahı dile getirmeyecek, konuşmayacak. Başkalarına anlatmayacak.

3 - Kendisini günaha iten ortamlardan uzaklaşacak.

4 - İşlediği günaha benzer günahlardan da uzak kalacak.

5 - Günahları konuşanları dinlemekten uzak kalacak kulağıyla da günah dinlemeyecek.

6 - Yüreğinden günahı silecek ve asla düşünmeyecek içinden böyle bir niyet geçirmeyecek.

7 - Tövbesinde samimi olup olmadığını tartacak.

8 - Tövbesinin yaşantısına yansıyıp yansımadığına bakacak.

9 - Kalbinin, niyetinin, ihlasının düzgün olup olmadığına bakacak.

10 - Tövbe edecek ama tövbeye de aldanmayacak. Sürekli tövbesine devam edecek.

Kur'an-ı Kerim övünmeyi, kendini öne çıkarmayı, takva sahibi olduğunu seslendirmeyi doğru bulmaz. Bu nedenle de Allah şöyle buyurur: "Öyleyse kendinizi temize çıkarmayın. O sakınanı, çok iyi bilir." (Necm,32)

Büyüklerin duası hangisi?

Hz. Enes İbn-i Malik'in duası şu şekildedir: Allah 'ım, hamd sana mahsustur. Senden başka hamd olmaya layık yoktur. Sen istemeden veren, bol bol ihsan edensin. Ey yerleri ve gökleri meydana getiren, ey celal ve ikram sahibi olan, ey ebedi hay ve kayyum olan Allah! Muhammed (s.a.v.)'in ve O'nun âli ve ashabına rahmet eyle. Rahmetinle beraber, arzularımı kabul et, ey merhametlilerin en merhametlisi, koruyucuların en koruyucusu!