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Spor AEK Larnaca hangi ülkenin takımı?
Spor

AEK Larnaca hangi ülkenin takımı?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Bu grubunda yer aldı. Sarı-Lacivertli takımın grubunda AEK Larnaca takımı yer aldı. Futbolseverler ise 'AEK Larnaca hangi ülkenin takımı sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, AEK Larnaca nerenin takımı?

Yeniakit Publisher
2022-08-26 17:00:00 -
AEK Larnaca hangi ülkenin takımı?

UEFA Avrupa Ligi grup kuraları çekildi. Temsilciliz Fenerbahçe, B grubuna yerleşti. Peki, Fenerbahçe hangi takımlarla eşleşti?

AEK Larnaca hangi ülkenin takımı?

Üçüncü torbadan kuraya katılan Fenerbahçe, B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile yer aldı.

Grup maçları 8 Eylül-3 Kasım tarihleri arasında tamamlanacak.

Pek çok kişi AEK Larnaca takımının hangi ülke, hangi ligde yer aldığını araştırıyor. AEK olarak bilinen AEK Larnakas, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarındandır. Sahil kenti Larnaka'nın takımı olan ekip EPA Larnaka ve Pezoporikos adlı iki Larnaka ekibinin birleşmesi ile 1994 yılında kuruldu.

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