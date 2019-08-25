Adryan Oliveira Tavares imzayı attı İstikbal Mobilya Kayserispor, FC Sion takımdan transfer ettiği Adryan Oliveira Tavares ile 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, FC Sion takımdan transfer ettiği Adryan Oliveira Tavares ile 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor transferlerine devam ediyor. Sarı-kırmızılılar İsviçre 1. Lig ekiplerinden FC Sion forması giyen orta saha oyuncusu Adryan Oliveira Tavares ile opsiyonlu 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. Resmi sözleşmeyi imzalayan Tavares ardından sarı-kırmızılı formayı giydi.

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, “Kulübümüz İsviçre 1. Lig ekibi FC Sion’dan Adryan Oliveira Tavaresile Sportif Direktörümüz Erdem Kemaloğlu’nun katılımıyla, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.

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