Adnancı dedikleri Erbakan’ı öve öve bitiremediler! Muhalif medyadan büyük ikiyüzlülük

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Muhalif medya, Cumhur İttifakı’ndan ayrılarak CHP lehine Müslüman oylarını bölen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan hakkında güzellemelere başladı. Erbakan’ın ittifaktan ayrılmakla kendisi ve partisi adına en doğru kararı verdiğini savunan muhalif medya organları, AK Partililerin Erbakan’ı FETÖ’cülük ve Adnan hocacılık ile suçlamaya başlayacağını ileri sürdü.

Aynı medya organları, 2023 Genel Seçimleri’nde Erbakan’ı yerden yere vurmuştu!.. Sözcü TV’de haber sunan Fatih Portakal yandaşı, Erbakan’ın Adnan hocacı olduğunu söylemiş ve aşağılamaya kalkmıştı.

İttifaktan ayrıldıktan sonra İsmail Saymaz, “Yeniden Refahçılar sıkı dursunlar, her an Adnan hocacı ve FETÖ’cü yaftası vurabilirler” dedi. 2023 Genel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı aldığı zaman yine Sözcü TV’de Fatih Portakal, Fatih Erbakan’ı lekelemeye çalışmış ve, “Fatih Erbakan bu sefer Adnan hocaya destek verdi.” demişti!..

Bu da yetmez gibi aynı Fatih Portakal, ittifaktan ayrılınca Erbakan için, “Şimdi ben kendi başıma gireceğim dedi seçime. He onu dediğiniz anda Erdoğan’ın eleştiri oklarının, radarının içine girersiniz. Bizler bunu bildiğimiz için…” ifadelerini kullandı.

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Halk TV’de de benzer durumlar yaşandı. Yapılan video derlemesinde, muhalif medya organlarının ikiyüzlülüğü açıkça gözler önüne serildi.