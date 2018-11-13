Adnan Oktar'ın villaları yıkıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Adnan Oktar'ın villasındaki kaçak yapıların yıkım çalışmalarına, 5 Ekim 2018 tarihinde binaların boşaltılmasıyla birlikte start verilmişti. İş makineleri girmediği için çalışmalar önce işçiler tarafından kazma ve küreklerle yapılmıştı. Daha sonra iş makinelerinin de çalışmaya başladığı alanda merdiven ve geçişlerle birbirine bağlı onlarca yapı yıkılmıştı. Yıkım sonucu ortaya çıkan molozlarının bir bölümünün bölgeden uzaklaştırılmasının ardından yıkım sona erdi. Ana bina olarak adlandırılan büyük binaya bitişik kaçak yapıların da temizlendiği görüldü.