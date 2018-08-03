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Adnan Oktar'ın haftalığı 300 TL

Suç örgütü lideri Adnan Oktar, cezaevinde haftalık 300 TL'den fazla harcayamayacak.

03 Ağustos 2018 Cuma 10:24
Adnan Oktar'ın haftalığı 300 TL

Adnan Oktar'ın cezaevindeki harcamaları için kendisi adına 'emanet para' hesabı oluşturuldu. Hile, şantaj ve çeşitli illegal yollardan elde ettiği milyonlarca lira ile lüks bir hayat sürdüğü idida edilen Oktar cezaevinde 300 liradan fazla para harcayamayacak.

FİŞ YAZACAK

Adnan Oktar, cezaevindeki iki haftasını doldurdu. İlk iki günü kameralı gözetim altındaki özel bölümde geçiren Oktar, daha sonra psikolojik ve bedeni sağlık tetkikinin ardından 3 kişilik bir koğuşa tek başına alınmıştı. Oktar'ın ilk ziyaretçileri ise ağabeyi ve yeğeni olmuştu. Oktar'ın cezaevinde uyması gereken dikkat çekici bazı kurallar da var.

Dışarda lüks ve şatafatlı hayatıyla dikkat çeken Oktar, kanuni düzenlemeler gereği cezaevinde nakit para kullanamayacak. Oktar, için ilgili yönetmeliğe göre 'emanet para' hesabı oluşturuldu. Oktar'ın avukatı veya yakınları tarafından bu hesaba yatırılan para Oktar'ın cezaevindeki ihtiyaçları için kullanılacak. Oktar, haftalık 300 liradan fazla harcama yapamayacak...  Oktar, nakit para kullanamayacak ve kantinden almak istedikleri için bir 'fiş' dolduracak. Bu fişle talep ettiği ürünlerin parası ise hesabından kesilecek.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 10:24
  1. Adnan Oktar

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