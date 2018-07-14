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Adnan Oktar'ın gözde kediciklerinden Tülay Kumaşcı gözaltına alındı

Adnan Oktar grubuna düzenlenen operasyonda kaçtığı iddia edilen Oktar'ın kediciklerinden Tülay Kumaşcı gözaltına alındı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 21:05
Adnan Oktar'ın gözde kediciklerinden Tülay Kumaşcı gözaltına alındı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik sürdürülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Polisin yaptığı operasyonda kaçtığı iddia edilen Adnan Oktar'ın kediciklerinden Tülay Kumaşcı'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyonun hedefinde 106’sı kadın 235 kişi bulunuyor. Yapılan operasyonlarda şuana kadar 185 kişi yakalandı. Oktar grubunun önemli isimlerinden Tarkan Yavaş ise polis tarafından aranıyor.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 21:05
  1. Adnan Oktar
  2. Tülay Kumaşcı

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