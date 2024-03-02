Adnan Oktar'ın ByLock'u: Wickr”

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü üyelerinin şifreli bir haberleşme programı üzerinden örgüt içi yazışmaları yaptığı ortaya çıktı. Örgütün, tıpkı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) haberleşme programı olan ByLock'ta olduğu gibi takma isimler kullanarak birbiriyle irtibat kurduğu belirlendi.

İTİRAFÇININ İFADESİYLE ORTAYA ÇIKTI

İtirafçı olan bir örgüt üyesi 18 Temmuz 2022'de verdiği ifadede, örgütün 2018 yılındaki büyük operasyondan sonra WhatsApp üzerinden yurt dışı numaraları kullanarak irtibat kurduğunu belirtti.

WhatsApp'ın Türkiye'de bir temsilcilik açılışı yapma haberi duyulduktan sonra örgüt yeni bir haberleşme programı arayışına girdi. Bu arayışın ardından Wickr programı bulundu. Hem şifreli giriş yapılabilen hem de süreli mesajlar paylaşılabilen bu program cep telefonu ve bilgisayar üzerinden çalıştığı da belirlenince örgütün tepe kadrosuna talimat verildi.

YÖNETİCİLERİN RUMUZLARINI VERDİ

Büyük çoğunluğu yurt dışında firari olan veya örgütün hukuk imamına bağlı olduğu ileri sürülen üyelerin yüklediği programın bir diğer özelliği de, kullanıcısının IP adresinin ve konumun tespit edilemiyor oluşuydu. 2021 yılının başından 2022 yılının ortasına kadar kullanılan bu program sayesinde Adnan Oktar'ın ve örgütün tepe kadrosunun talimatları alındı. Bu talimatlar çeşitli yollarla örgüt üyelerine ulaştırıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İtirafçı, ifadesinde örgütün yöneticilerinden Meltem Daban'ın 'cassidy_leon', Ferhunde Eda Babuna'nın 'study22', İbrahim Köprülü'nün 'kevin2021', Ufuk Zeytinoğlu'nun ise 'ortega1907' rumuzlarıyla programı kullandığını söyledi.

İDDİANAMEYE DE GİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçen ay Adnan Oktar Cemaati Silahlı Suç Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik hazırladığı 352 sayfalık iddianamede de, Wickr programının örgütün haberleşme ağı olduğu tespiti yapılmıştı. İddianamede Adnan Oktar’ın lider, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna ise örgüt yöneticisi olduğu belirtiliyor.

KADIN AVUKATLARLA 527 DEFA GÖRÜŞÜNCE ERZURUM’A GÖNDERİLMİŞTİ

Cezaevinde kadın avukatlarla 527 görüşme yapan Adnan Oktar, Erzurum Dumlu Cezaevi'ne gönderilmişti. Burada da genç kadın avukatlarla 30 günde 238 görüşme yaptı. Bakanlık müfettiş görevlendirdi. Oktar, Van Cezaevi'ne gönderildi.