Adnan Oktar'a dudak uçuklatan para transferi

İş adamı Yılmaz Kasap’ın oğulları Ali ve Aydın Kasap’ın, 19 yıldır Adnan Oktar’ın yanında olduğunun bilindiği, birikimleri olan 40- 50 milyon lirayı bu gruba aktardıkları iddia edildi.

Kasap kardeşlerin uzun süren aranın ardından 3 ay önce geldikleri Isparta’da bir kısım gayri menkul mallarını sattığı ve İstanbul’a döndüğü belirtildi. Baba Yılmaz Kasap’ın ise Isparta’da oturduğu ve 2 oğluyla aralarında küskünlük olmadığı öğrenildi.



19 YILDIR OKTAR’IN ARKADAŞ GRUBUNDA



Ali ve Aydın Kasap kardeşlerin sosyal medyadaki hesaplarındanAdnan Oktar ve ekibiyle birlikte fotoğraflarının yer aldığı, yer yer Oktar’ın fotoğraflarını ve mesajlarını da paylaştıkları görüldü. Ayrıca Ali ve Aydın Kasap kardeşlerin, Oktar’ın A9 Televizyonu’nun sosyal medyadaki hesaplarında özgeçmişleri de paylaşılırken, yıllardır Oktar’ın grubunda aktif yer aldıkları belirtildi.

Özgeçmişinde, Aydın Kasap’ın 19 yıldan bu yanaAdnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer aldığı vurgulanırken, Antalya’da vergi rekortmeni olan aile şirketi ’Kasap İnşaat’ta başladığı iş hayatını kendisine ait İstanbul merkezli ihracat ve ithalat firmasında sürdürdüğü belirtildi. Kasap’ın yurt içi ve yurt dışında yatırımlar yaptığı kaydedildi.



VERGİ REKORTMENİ OLMUŞ



Ali Kasap’ın da kardeşi gibi 19 yıldan bu yanaAdnan Oktar’la tanıştığı belirlendi. İnşaat yüksek mühendisi Ali Kasap’ın ticaret hayatına başladığı Antalya’da kısa sürede vergi rekortmenliğinde birinci olduğu, ’Türkiye’nin en genç vergi şampiyonu iş insanı’ unvanını kazandığı vurguladı.

Çin’de granit üretimi yapan Ali Kasap’ın İstanbul’da ithalat ve ihracat işlerini sürdürdüğü belirtildi.



ALİ KASAP YAKALANDI, KARDEŞİ ARANIYOR



Adnan Oktar’ın grubuna yönelik sürdürülen operasyon kapsamında Ali Kasap’ın gözaltına alındığı, kardeşi Aydın Kasap’ın ise yakalanması için çalışmaları sürdürüldüğü belirtildi.