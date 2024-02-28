Adnan Oktar Van Başkale Cezaevi'ne sevk edildi!
Silahlı suç örgütü yöneticisi olma suçundan cezaevinde bulunan Adnan Oktar, Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi'nden Van Başkale Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.
Silahlı suç örgütü yöneticisi Adnan Oktar, güvenlik gerekçesiyle Van Başkale Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.
Yaklaşık 2 yıl önce konulduğu Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi’nden alınarak bugün akşam saatlerinde Van Başkale Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Adnan Oktar’ın, kaldığı cezaevlerinde çok sayıda genç kadın avukatla görüşme yaptığı iddiaları gündeme gelmişti.
Adalet Bakanlığı'nın iddialarla ilgili Erzurum’da inceleme başlattığı öğrenildi.
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