Adnan Oktar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan örgüt lideri Adnan Oktar ile birlikte 28 şüpheli daha tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.18 Temmuz 2018 Çarşamba 22:46
Adnan Oktar örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli daha tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüphelinin daha savcılık işlemleri tamamlandı.
Savcılık, 28 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Böylece adliyeye getirilen 92 şüpheliden 59'u tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmiş oldu.
Diğer 33 şüphelinin ise savcılık sorgusu sürüyor.
EMNİYETTEKİLERİN TAMAMI SEVK EDİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan diğer 91 şüpheli de adliyeye sevk edildi.
Böylece gözaltına alınan 187 kişiden 4'ü serbest bırakılırken, 183'ü adliyeye gönderilmiş oldu.
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