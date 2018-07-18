0553 313 94 23

Adnan Oktar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan örgüt lideri Adnan Oktar ile birlikte 28 şüpheli daha tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 22:46
Adnan Oktar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Adnan Oktar örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli daha tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüphelinin daha savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılık, 28 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Böylece adliyeye getirilen 92 şüpheliden 59'u tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmiş oldu.

Diğer 33 şüphelinin ise savcılık sorgusu sürüyor.

EMNİYETTEKİLERİN TAMAMI SEVK EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan diğer 91 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Böylece gözaltına alınan 187 kişiden 4'ü serbest bırakılırken, 183'ü adliyeye gönderilmiş oldu.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 22:46
  1. Adnan Oktar
  2. İstanbul

YORUM YAZ

  • DarbesavarDarbesavar1 sa önce
    artık onunda turnike sistemine girme zamanı gelmiş. adana yarı açıkta tabi...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Türk pilotlarından inanılmaz atış! PKK'nın ini böyle vuruldu
  1. Türk pilotlarından inanılmaz atış!..
  2. Rusya'da halk sokağa indi
  3. Ve OHAL kalktı!
  4. Malatya'da 71 yabancı uyruklu şahıs..
  5. Çocuklarda beslenme nasıl olmalıdır?
  6. Salçanın küflenmesi nasıl önlenir?
  7. Kerkük'te ses bombası patladı: 10..
  8. Hindistan cevizi nasıl kırılır?
  9. Yaban mersini nasıl saklanır?
  10. F-35'lere indirim geldi
  11. Evdeki mikroplara dikkat!
  12. Ayakkabı bağcıklarını böyle temizleyin
  13. FETÖ'nün kripto yapılanması davasında..
  14. Hangi durumlarda kolonoskobi yapılır?
  15. Sinüzit nasıl tedavi edilir?
  16. Uyku apnesinin belirtileri nelerdir?
  17. Kaz ayağı kırışıklıkları nasıl geçer?
  18. Mizaha tahammül edeceksin, Bay Kemal!..
  19. 4 gollü mücadelede Galatasaray tat..
  20. Polise bıçakla saldıran şahıs..
Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
Anayasa Mahkemesi, iki partiyi kapattı
Anayasa Mahkemesi, iki partiyi kapattı
CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!
Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!
Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!
Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!