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Gündem Adnan Oktar suç örgütüne operasyon! Gözaltına alındılar
Gündem

Adnan Oktar suç örgütüne operasyon! Gözaltına alındılar

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Meltem Daban ve Oktar Babuna'nın kız kardeşi Ferhunde Eda Babuna İstanbul'da gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 16:25:00 -
Adnan Oktar suç örgütüne operasyon! Gözaltına alındılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Bugün eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna yakalanarak gözaltına alındı.

Lobi faaliyetinde bulundular

Şüphelilerin örgütün devamlılığını sağlamayı hedeflediği, adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetinde bulduğu, örgüte yönelik yapılan operasyonda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında illegal yöntemlerle araştırma yaparak bilgi toplamaya çalıştığı öğrenildi. Ayrıca örgüte yönelik yargılama devam edilirken yargılamaya yönelik adli makamları yanıltma adına yalancı tanıklar bulma ve asılsız bilgi ve belge oluşturma eylemlerinde bulunduğu bilgisi edinildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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