Adnan Oktar soruşturmasında yeni gelişme! İtirafçı oldular
Küçük yaştaki kızları ağına düşürerek sapkın emellerine alet eden Adnan Oktar ve müridlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişilerden bazıları itirafçı oldu.18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:10
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 92 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, 92 kişinin işlemleri devam ediyor.
Bu arada, şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin yaklaşık 2 bin sayfayı bulduğu, bazı şüphelilerin de itirafçı olduğu öğrenildi.
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