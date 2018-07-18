0553 313 94 23

Adnan Oktar soruşturmasına 40 savcı görevlendirildi

Ailelerinden kopardığı genç kızları sapkın emellerine alet eden Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadelerinin alınması için 40 savcı görevlendirildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:34
Adnan Oktar soruşturmasına 40 savcı görevlendirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 92 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin ifade işlemleri için Terör ve Organize Suçlar bürosundan çalışan 40 savcının görevlendirildiği belirtildi.

Bu arada, şüphelilere isnat edilen ana suçlar arasında ''silahlı suç örgütü kurmak'', ''örgüte üye olmak'', ''çocukların cinsel istismarı'', ''kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması'' ve ''cinsel saldırı''nın bulunduğu ifade edildi.

Soruşturma dosyasında, 20'yi aşkın çocuğun mağdur sıfatıyla ifadesinin de yer aldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:34
  1. İstanbul
  2. adnan oktar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SP liderinden 'bedelli askerlik' açıklaması!
    1. SP liderinden 'bedelli askerlik'..
    2. Flaş gelişme! Çavuşoğlu, Pompeo ile..
    3. Süper Kupa maçının bilet fiyatları..
    4. İstanbul'da beklenen yağmur başladı...
    5. AB'nin kararı sonrası Google'dan ilk..
    6. Adnan Oktar soruşturmasına 40 savcı..
    7. Emre Belözoğlu duyurdu! "Futbolu..
    8. Türkiye'nin Brunson kararına ABD'den..
    9. Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da..
    10. Tarım ve Orman Bakanlığından 'Gediz'..
    11. 'Kupayı Fransa değil Afrika kazandı'
    12. Sivas'ta 488 kişi aynı şikayetle..
    13. İki dünya devi Amazon'a karşı ortaklık..
    14. Destici'den bedelli açıklaması: Adil..
    15. Suudi Arabistan’dan bir karar daha! O..
    16. Dünya Erdoğan-Donald Trump..
    17. Emre Belözoğlu suskunluğunu bozdu:..
    18. Kozmik odada devlet sırrını ele..
    19. HDP'den küstah mesaja: Gurur duyuyoruz!
    20. Suudi Arabistan'a füze saldırısı..
    Başbakana çağrı yaptı: Hemen Türkiye'ye git!
    Başbakana çağrı yaptı: Hemen Türkiye'ye git!
    Ahlâksız zihniyet
    Ahlâksız zihniyet
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    O isim MİT imamı çıktı!
    O isim MİT imamı çıktı!
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!