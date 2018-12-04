0553 313 94 23

Adnan Oktar operasyonunda kan donduran taciz itirafı!

Ailesinden kopardığı genç kızlarını ağına düşürerek her türlü pisliği yapan Adnan Oktar'la ilgili bir itiraf daha geldi. Bir aileden 3 genç kız, Oktar'ın cinsel saldırılarına maruz kaldığını söyledi.

04 Aralık 2018 Salı 10:42
Adnan Oktar operasyonunda kan donduran taciz itirafı!

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon sonrasında savcılık tarafından yapılan soruşturmada, Oktar örgütünün bir ailenin üç kızını nasıl kandırıp tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı. Kardeşlerden biri verdiği ifadede "Oktar her görüşme de beni istismar ediyordu" dedi.

"15 yaşından 17 yaşına kadar Oktar'ın cinsel saldırılarına maruz kaldık''

Üç kız kardeşten G.Ç. ifadesinde yaşadığı korkunç anları anlattı. 15 yaşından 17 yaşına kadar iki yıl boyunca Adnan Oktar ve adamlarının cinsel saldırılarına maruz kaldıklarını söyleyen G.Ç., "Ablam Ç., 2011 veya 2012 tarihinde Beşiktaş'ta dershaneye giderken Ender Daban isimli biriyle tanıştı. Ender Daban, ablamı bir mankenlik ajansına kaydettirerek ünlü yapacağını söylemişti. Sonrasında ablam Bora Yıldız'la tanıştı ve sevgili oldular.

"Benden çıplak fotoğraflarımı istediler, ben de attım''

Ablamın doğum gününü kutlamak için gittiğimiz restoranda biz de Daban ve diğerleriyle tanıştık. Ben o gün tanıştığım Kartal Göktan ile sevgili oldum. Bir süre sonra Kartal benden çıplak fotoğraflarımı istemeye başladı. Ben de toylukla isteklerini yerine getirdim" dedi.

"Oktar her görüşmede beni istismar ediyordu''

G.Ç., Kartal Göktan'ın kendisine arkadaşlarıyla defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu, bir gece Oktar'la da tanıştırdığını belirterek "Oktar her görüşmede beni istismar ediyordu" diye konuştu.

"Bir kıza 50 kişi cinsel saldırıda bulundu ve videoya çektiler''

Üç kız kardeşle ilgili ifade veren U.Ş. isimli tanık ise şunları söyledi: "Oktar özellikle Ç. ile ilgileniyordu. O dönem 16 yaşında olan Ç. isimli kıza Adnan Oktar'ın emriyle 50 kişinin cinsel tacizde bulunduğunu ve bunları videoya çektiklerine şahit oldum.

"Tehdit ve şantajla Oktar'ın cariyesi yapıldı''

Kız tehdit ve şantajla Adnan Oktar'ın cariyesi yapıldı. Ailesinden koparmak için sahte bir evlilik tertip edildi. Kartal Göktan her akşam G. ile ilgili Oktar'a bilgi veriyordu" dedi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 10:42
  1. adnan oktar
  2. adnana oktar taciz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muş'ta terör operasyonu
    1. Muş'ta terör operasyonu
    2. Fransa'da akaryakıttaki ek verginin..
    3. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    4. "Takımı ligde tutmak en büyük amacımız"
    5. Doktorun mesleki araştırmaları hayat..
    6. Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
    7. Muavenet malûlleri 26 yıldır mağdur
    8. Yeni düzenleme! Artık zorunlu olacak
    9. Afganistan'da saldırı! Ölüler var
    10. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Suriye'nin..
    11. İnanılmaz olay! Ustası babası, patronu..
    12. Türk bilim insanlarından yerli üretime..
    13. Rekabet Kurumundan "soğan fiyatları"..
    14. Mali suçlarda yüzde büyük düşüş!
    15. Fenerbahçe'den en kötü ilk yarı..
    16. "Sihirli flüt" Kutluer, Filistinli..
    17. Suriye'de Türkiye'nin açtığı halk..
    18. Diyarbakır'ın inanç ve kültür..
    19. "Tekstil sektöründe kapsamlı..
    20. Mesleğini bıraktı, yılan bakıcısı oldu
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı