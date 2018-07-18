Adnan Oktar olayında Zekeriya Öz detayı

Adnan Oktar'a kızını kaptıran anne Türkan Akyüzalp Sözcü'ye konuştu. Akyüzalp'in FETÖ detayı dikkat çekti. 2007'de, Türkkan Akyüzalp ve diğer anneler avukatlarıyla bugün FETÖ'den aranan firari savcılar Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'e gitmiş.

Fikret Seçen'in “Benim orda ne kızım ne çocuğum var ama acınızı anlıyorum" dediğini belirten Akyüzalp, Öz ve Seçen'in ailelere baklava ve şeker ikram ettiğini söyledi. “İfadenizi aldılar mı? Ya da suç duyurusu…”sorusuna acılı anne şu yanıtı verdi:

YARDIM ETMEDİLER



“Hayır ifade bile almadılar. Sohbet ettik, baklava, şeker yedik bizi gönderdiler. Yardım etmediler. Şimdi başka bir şey daha var. Bir gün eşimle evde oturuyoruz.

İKİ AHLAK POLİSİN ŞAŞIRTAN TAVRI



Kapı çaldı, iki sivil polis karşımda. Bana Adnan Oktar'ın şikayetçi olduğunu söylediler. Şaşkınım. Bizim kızımızı çalan adam bizden şikayetçi. İfademi almak istediler. Ben de ‘Evde bilgisayar var, çıkış alırsınız, imzalarım' dedim. Kabul etmediler. Gayrettepe'ye gittik. Ahlak polisiymiş bunlar. Avukatım da geldi. İki polis benim ifademi alırken birisi ‘Çantanızda ne kadar para var' diye sordu. Sinirlendim ve bağırdım ‘Paramdan size ne' dedim. O sırada başkomiser geldi ve ‘Hanımefendi telaşlanmayın. Ben gitmeyin dedim ama sizi almaya gittiler' dedi. Düşünün polisler amirlerini dinlemiyor. Beni korkutmak için geldikleri çok açık.”