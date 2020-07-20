Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları 2020 ÖSYM Aydın Adnan Menderes Üniversitesi başarı sıralamaları
Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları öğrenciler tarafından merak ediliyor. ÖSYM YKS sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından 2020 YKS üniversite tercih kılavuzu da yayınlanacak. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2020 üniversite tercihleri yapılacak. Üniversite eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi’nde tamamlamak isteyen adaylar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları 2020 açıklandı mı? sorusunu soruyor. Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları 2020, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi başarı sıralamaları. İşte 2020 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları.
Adnan Menderes Üniversitesi 03.07.1992 tarihli 3837 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca 1992 yılında kurulmuştur. Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde Fen-Edebiyat, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler, Tıp, Veteriner, Ziraat Fakülteleri olmak üzere 5 Fakülte; 3 Enstitü; Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Söke Meslek Yüksekokulu yer alırken; şu an Üniversitemiz 18 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Devlet Konservatuarı, 5 Yüksekokul, 18 Meslek Yüksekokulu, 26 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile toplam 71 akademik birimde eğitim-öğretim veren bir yükseköğretim bulanmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanı
Adnan Menderes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puanları
Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanları
Adnan Menderes Üniversitesi Ebelik taban puanları
Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Mühendisliği taban puanları
Adnan Menderes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği taban puanları
Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği taban puanları
Eğitim
Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2020 Afyon Kocatepe Üniversitesi 4 yıllık 2 yıllık bölüm puanları
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Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2 Yıllık
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Sınıf öğretmenliği devlet üniversiteleri Sınıf öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi puanları 4 yıllık 2 yıllık İzzet Baysal Üniversitesi sıralama
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