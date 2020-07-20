Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları 2020 ÖSYM Aydın Adnan Menderes Üniversitesi başarı sıralamaları

Adnan Menderes Üniversitesi 03.07.1992 tarihli 3837 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca 1992 yılında kurulmuştur. Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde Fen-Edebiyat, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler, Tıp, Veteriner, Ziraat Fakülteleri olmak üzere 5 Fakülte; 3 Enstitü; Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Söke Meslek Yüksekokulu yer alırken; şu an Üniversitemiz 18 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Devlet Konservatuarı, 5 Yüksekokul, 18 Meslek Yüksekokulu, 26 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile toplam 71 akademik birimde eğitim-öğretim veren bir yükseköğretim bulanmaktadır.

Adnan Menderes Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanı

Adnan Menderes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puanları

Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanları

Adnan Menderes Üniversitesi Ebelik taban puanları

Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Mühendisliği taban puanları

Adnan Menderes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği taban puanları

Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği taban puanları

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