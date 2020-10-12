ADM ve GDZ Elektrik WhatsApp'ta

İSTANBUL (AA) - ADM ve GDZ Elektrik, alternatif iletişim kanallarına bir yenisini daha ekleyerek müşterilerine WhatsApp kanalıyla hizmet sunmaya başladı.

ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketler, özellikle salgın döneminde müşteriler tarafından yoğun şekilde kullanılan mobil uygulamanın yanı sıra WhatsApp servisi ile de iletişim ağını genişletti.

WhatsApp servisi ile platform üzerinden planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları, sokak aydınlatma ve arıza bildirim talepleriyle ilgili müşterilerine hizmet sunacak olan şirketler, müşterilerinin taleplerine 7 gün 24 saat hızlı bir şekilde cevap verebilecek.

WhatsApp uygulamasından yaralanmak isteyen müşterilerin ADM Elektrik için (Aydın, Denizli ve Muğla) 0 258 186 00 00, GDZ Elektrik için (İzmir ve Manisa) 0 232 186 00 00 iletişim numaralı kurumsal hesapları, telefon rehberine kaydetmeleri yeterli olacak.

Yazışmalara anında cevap veren teknolojik alt yapıyla desteklenen WhatsApp servisinde çağrı merkezine hızlıca bağlanarak talepler müşteri temsilcisine iletilecek.