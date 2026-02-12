Galatasaraylıların havaya uçacağı gelişmeye bakın! İşte 2026 yazı işaret edildi...

Galatasaray taraftarları özellikle orta sahaya yıldız bir ismin getirilmemesi sebebiyle öfkeliydi. Aslında bu konuda da bazı görüşmeler yapıldı. Fakat istenen şartlar bir türlü oluşmadı. Sarı-Kırmızılılar'da mayıs ayında seçim yapılacak. Başkan Dursun Özbek daha önce konuyla ilgili, "2026 Mayıs'ta seçimimiz var. Seçim süresini 3 seneden 2 seneye indirdik. Bunun ne kadar doğru olduğunu gördük" ifadelerini kullanmıştı.