Galatasaraylıların havaya uçacağı gelişmeye bakın! İşte 2026 yazı işaret edildi...
Galatasaray ara transferde ağırlıklı olarak kiralık isimlere yöneldi. Başkan Dursun Özbek'in 2026 yazındaki planları ise çok farklı...
Galatasaray'ın ara transfer hamleleri şu şekilde gerçekleşti:
Renato Nhaga (Casa Pia): 6.5 milyon euro Noa Lang (Napoli): Kiralık Sacha Boey (Bayern Münih): Kiralık Yaser Asprilla (Girona): Kiralık Can Armando Güner (Mönchengladbach U19): 350 bin euro
Galatasaray taraftarları özellikle orta sahaya yıldız bir ismin getirilmemesi sebebiyle öfkeliydi. Aslında bu konuda da bazı görüşmeler yapıldı. Fakat istenen şartlar bir türlü oluşmadı. Sarı-Kırmızılılar'da mayıs ayında seçim yapılacak. Başkan Dursun Özbek daha önce konuyla ilgili, "2026 Mayıs'ta seçimimiz var. Seçim süresini 3 seneden 2 seneye indirdik. Bunun ne kadar doğru olduğunu gördük" ifadelerini kullanmıştı.
Dursun Özbek'in, tekrar başkan seçildikten sonra 2026 yazında çok önemli isimleri Türkiye'ye getireceği öğrenildi. Ara transferde konuşulan oyunculardan bazılarının da İstanbul'a indirilmesi planlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, kış döneminde yapılan görüşmelerin boşa gittiğini düşünmüyor. Geride bıraktığımız haftalarda kurulan temaslar, yaz aylarındaki resmi imzalar öncesinde altyapı çalışması olarak görülüyor.
