Adliyede duruşma sırasını bekleyen şahıs hayatını kaybetti

Bursa’da yargılandığı davanın duruşmasına getirilen sanık, fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Haci İlyas Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesinde “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti” suçundan yargılanan Erkan Konuk (38), tutuklu olarak bulunduğu cezaevinden Bursa Adliyesine getirildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Jandarma ekipleri eşliğinde duruşma sırasını bekleyen Konuk, bir anda fenalaştı. Jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Konuk’a yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Konuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.