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Adliye personelinden kan bağışı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Türk Kızılay’ı Alaşehir Şubesi tarafından adliye bahçesinde kurulan stantta 31 ünite kan toplandı.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:27
Adliye personelinden kan bağışı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Türk Kızılay’ı Alaşehir Şubesi tarafından adliye bahçesinde kurulan stantta 31 ünite kan toplandı.


Alaşehir Adliyesi’nde görevli hakim, savcı, avukat ve personel, Kızılay tarafından düzenlenen kan bağış kampanyasına destek verdi. Adliye bahçesinde açılan stantta bir gün içerisinde 31 ünite kan toplandı. Alaşehir Kızılay Şubesi Başkanı Hamdi Canlı, "Türkiye’nin kan ihtiyacın karşılayabilmek için Kızılay kan alma ekibi cadde ve sokaklarda kurulan stantların yanı sıra kurumları da ziyaret ederek, kan bağışı topluyorlar.Vatandaşlarımız son yıllarda kan verme konusunda oldukça bilinçlendi. Özellikle gençler bu konuda daha duyarlı. Gençlerimiz her fırsatta kan vermek için sorumluluk alabiliyorlar. Kan alma ekibinde görevli personelimiz, kan vermenin yararlarını çok iyi anlatarak, vatandaşlarımızı teşvik edebiliyorlar. Kan vermek vücudumuzdaki kan hücrelerinin yenilenmesinin yanı sıra vücudumuzun zinde kalmasını sağlıyor. Kan veren kişinin Hepatit B,C, Sifiliz ve AİDS testleri yapılıyor. 18-65 yaş arası kadın veya erkek her vatandaşımız kan vererek bir hayat kurtarabilir. Adliye binası önüne kurduğumuz stantta adliye personeli, avukatlar, polisler kan vererek çalışmalarımıza destek oldular. Topluma örnek oldukları için hepsine teşekkür ediyoruz. Bugün 31 ünite kan topladık. Kan toplama çalışmalarımız hem kurumlarda, hemde değişik alanlarda aralıksız sürecek" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:27
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