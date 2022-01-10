Adliye önünde silahlar çekildi: Yaralılar var
Arazi anlaşmazlığı davası sonrası taraflar arasında çıkışta tartışma çıktı
Diyarbakır Adliyesinde görülen dava sonrasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga anları cep telefonuyla görüntülendi. Tartışma yerini silahlara bıraktı.
Adliye önünde silahlar çekildi: Yaralılar var
Yenişehir ilçesindeki adliyede görülen arazi anlaşmazlığı davası sonrası taraflar arasında çıkışta tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Polis ekipleri, havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Olaya karıştığı belirlenen bazı kişiler gözaltına alındı. Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kavgada 6 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.