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Yerel Adliye önünde silahlar çekildi: Yaralılar var
Yerel

Adliye önünde silahlar çekildi: Yaralılar var

Arazi anlaşmazlığı davası sonrası taraflar arasında çıkışta tartışma çıktı

Yeniakit Publisher
2022-01-10 17:44:00 - 2022-01-10 17:52:04
Adliye önünde silahlar çekildi: Yaralılar var

Diyarbakır Adliyesinde görülen dava sonrasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga anları cep telefonuyla görüntülendi. Tartışma yerini silahlara bıraktı.

Adliye önünde silahlar çekildi: Yaralılar var

Yenişehir ilçesindeki adliyede görülen arazi anlaşmazlığı davası sonrası taraflar arasında çıkışta tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

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Polis ekipleri, havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Olaya karıştığı belirlenen bazı kişiler gözaltına alındı. Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavgada 6 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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