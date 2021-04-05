  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Adli Tıp Kurumu kadrosunu genişletiyor
Ekonomi

Adli Tıp Kurumu kadrosunu genişletiyor

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında görevlendirmek üzere 79 kişilik açık karosuna Kimyager, Laborant, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Hizmetli alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 13:37:00 -
Adli Tıp Kurumu kadrosunu genişletiyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre görevlendirmeler Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre belirlenecek. Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS’ye giren ve her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek. Başvurular 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10:00’da başlayıp, 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 itibarıyla sona erecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şaşırtmadı: Darbe bildirisinde Koç ayrıntısı!
Gündem

Şaşırtmadı: Darbe bildirisinde Koç ayrıntısı!

Milli iradeyi hedef alarak darbe imalı skandal bildiriye imza atan emekli amirallerle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cem Gürdeniz,..
MSÜ tercihleri ne zaman alınacak?
Eğitim

MSÜ tercihleri ne zaman alınacak?

Milli Savunma Üniversitesi sınavının sona ermesinin ardından sınava giren adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ederken ..
Yalçın'dan sözde bildiriye tepki: Amerikan maşası olduklarını gösterdiler
Gündem

Yalçın'dan sözde bildiriye tepki: Amerikan maşası olduklarını gösterdiler

28 Şubat zihniyetli 104 emekli amiralin sözde bildirisine tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, emekli amirallerin A..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay