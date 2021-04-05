Adli Tıp Kurumu kadrosunu genişletiyor
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında görevlendirmek üzere 79 kişilik açık karosuna Kimyager, Laborant, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Hizmetli alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre görevlendirmeler Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre belirlenecek. Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS’ye giren ve her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek. Başvurular 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10:00’da başlayıp, 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 itibarıyla sona erecek.
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